Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı

Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Haber Videosu

Pakistan'daki Swat Nehri'nde suların yükselmesi sonucu aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Swat Nehri'nde yaşanan sel felaketi yürekleri yaktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, nehirdeki ani su yükselmesi sonucu aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı.

Olay, Swat Vadisi'nin kırsal bölgelerinde meydana geldi. Yetkililer, sel sularının hızla yükselmesiyle birlikte aile bireylerinin mahsur kaldığını ve birçok kişinin nehirde kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, çalışmaların zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirildi.

UMUTLAR GİDEREK AZALIYOR

Henüz kaybolanların tamamına ulaşılamazken, bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı, hayatta kalanlar için ise umutların giderek azaldığı belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah yardimcilari olsun, umarim sag salim bulunurlar, cok uzucu...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.