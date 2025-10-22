Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye Türk güvenlik personeli gönderilmesi ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, bu duruma karşı olduğunu ima ederek "Bu konuda güçlü görüşlerim var, tahmin edebilirsiniz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmede, Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesi olasılığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Netanyahu, bu ihtimale dolaylı şekilde karşı çıkarak, "Bu konuda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz" dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE YENİ DÖNEM

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci ve yeniden inşa planları ele alındı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hamas'ın silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden yapılandırılması hedeflerine vurgu yaparak "Süreç kolay olmayacak ama ateşkesin devam edeceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE KENDİMİZ KARAR VERİRİZ"

Netanyahu ise görüşme sonrasında, İsrail'in ABD'nin baskısıyla hareket ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız" diyen Netanyahu, ülkesinin kararlarını bağımsız biçimde aldığını savundu.

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

TÜRKİYE'NİN GAZZE ROLÜ TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

Son dönemde Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolü ve olası askeri katkısı, İsrail'de tartışma yaratmış durumda... İsrailli bazı yetkililer, Türk askerinin bölgede görev alması ihtimalini "stratejik risk" olarak değerlendirirken, Netanyahu'nun açıklamaları da Tel Aviv yönetiminin bu konuda net bir tavır alabileceğine işaret etti.

YENİ BİR DENGENİN HABERCİSİ

Uzmanlara göre, Netanyahu'nun ifadeleri Türkiye'nin bölgedeki diplomatik etkisinin İsrail tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. Ankara'nın ateşkesin sürdürülmesi ve yeniden imar sürecinde aktif rol üstlenmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

CANLI YAYINDA TEHDİT

Öte yandan İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Netanyahu ABD'nin himayesinde değiliz demiş. Himayesinde değil Trump'ın nikahsız karısıdır. Kocası ne derse onu yapar.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Uzun adamda dostum Trump diyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Doğan:

Türkiye mazluma yardım için gidecek peki israilin orada ne işi var onların zihniyeti yakmak yıkmak talan edip mallarına çökmek Allah cc hangi dinden ve inançtan olursa olsun zalimleri kahru perişan etsin AMİN

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 465.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

kim nerde ne zaman sormus belirsiz israil yönetiminle alakasiz insanlarin ve eski fotolarla isim kaynak belirtmeden yapilan algi haberlerinle yanli medya her zamanki gibi halkimizi oyaliyacak tartistiracak ve polomik yaratan konular üretiyorlar buralarda okudugumuz Türk askeri konulu hic bir haberi yabanci medyada görmüyor okumuyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Rahmetli Adolf bey efendi nurlar içinde yatsın maalesef işini yarım bırakıp gitti,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
