Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmede, Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesi olasılığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Netanyahu, bu ihtimale dolaylı şekilde karşı çıkarak, "Bu konuda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz" dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE YENİ DÖNEM

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Gazze'deki ateşkes süreci ve yeniden inşa planları ele alındı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hamas'ın silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden yapılandırılması hedeflerine vurgu yaparak "Süreç kolay olmayacak ama ateşkesin devam edeceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE KENDİMİZ KARAR VERİRİZ"

Netanyahu ise görüşme sonrasında, İsrail'in ABD'nin baskısıyla hareket ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız" diyen Netanyahu, ülkesinin kararlarını bağımsız biçimde aldığını savundu.

TÜRKİYE'NİN GAZZE ROLÜ TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

Son dönemde Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolü ve olası askeri katkısı, İsrail'de tartışma yaratmış durumda... İsrailli bazı yetkililer, Türk askerinin bölgede görev alması ihtimalini "stratejik risk" olarak değerlendirirken, Netanyahu'nun açıklamaları da Tel Aviv yönetiminin bu konuda net bir tavır alabileceğine işaret etti.

YENİ BİR DENGENİN HABERCİSİ

Uzmanlara göre, Netanyahu'nun ifadeleri Türkiye'nin bölgedeki diplomatik etkisinin İsrail tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. Ankara'nın ateşkesin sürdürülmesi ve yeniden imar sürecinde aktif rol üstlenmesi, Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

CANLI YAYINDA TEHDİT

Öte yandan İsrail merkezli i24 News kanalına konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı ve Türkiye uzmanı Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasındaki rolünü "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Lindenstrauss, Türk askerinin Gazze'ye girmesi durumunda "yeni bir Mavi Marmara olayı" yaşanabileceğini söyleyerek açık açık tehditte bulundu.