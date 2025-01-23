Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, geçtiğimiz gün yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu olmuştu.

NETANYAHU'DAN TAM DESTEK

Söz konusu hareketi nedeniyle tepkilerin merkezine yerleşen Musk'a destek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı. "Elon, İsrail'in büyük bir dostudur" diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı. Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini ifade edip teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

5 Kasım 2024'teki seçimlerde Trump'ı destekleyen ve ABD'de yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilen X (Twitter), Space X ve Tesla'nın yöneticisi Elon Musk, Trump'ın yemin töreninde konuşma yaptı. Konuşması sırasında kalabalığa verdiği selam 'Nazi selamı'na benzetildi ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Televizyonda ve sosyal medyada canlı yayınlanan konuşması sırasında Musk, seçim zaferinden ötürü seyircilere teşekkür etti, ardından sağ elini önce göğsüne götürüp sonra çapraz ve yatay olacak şekilde havaya kaldırdı. "İşte zafer böyle bir şey. Ve bu sıradan bir zafer değildi. Bu uygarlığın yol ayrımıydı" dedi.