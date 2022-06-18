NATO'yu ayağa kaldıran cinsel ilişki olayının internetten silinen görüntüleri ortaya çıktı! İngiliz ordusu yine karışacak

İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Hava İndirme Tugayı'na bağlı bir taburda yaşanan grup cinsel ilişki skandalı geçtiğimiz yıl İngiltere'nin en çok konuşulan olayı olmuştu. İnternetten silinen kayıt ortaya çıktı.

İNTERNETTEN KALDIRILDI

ODA TV'nin özel haberine göre Essex bölgesindeki İngiliz paraşütçü komandolar, askeri kışlaya eskort çağırdı. Grup cinsel ilişki anları videoya kaydedildi ve internete yüklendi. İngiliz hükümeti devreye girerek görüntüleri internetten kaldırdı.

TATBİKATTAN MEN EDİLDİLER

Ancak İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders, söz konusu askeri birliğin, Balkanlar'da yapılacak NATO askeri tatbikatından men edildiğini açıkladı: "Biz bu askerleri başka ülkelere gönderip, İngiliz ordusunun itibarını beş paralık edemeyiz."

BÖLÜKTEKİLER O ANLARI İZLEMİŞ

İngiliz polisi, olay esnasında sekiz askerin eskort olduğu ifade edilen kadınla ilişkiye girdiğini ve bölükteki askerlerin de o anları izlediğini ifade etti. Kayda alınan görüntülere polis tarafından el konuldu ve mahkeme kararıyla İngiliz basınında yayınlanması yasaklandı. Eskort kadının beş ay içinde 31 defa kışlaya gizlice sokulduğu ifade edildi.

Kaynak: ODA TV





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