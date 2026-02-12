MSB'den 'Steadfast Dart-2026' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya