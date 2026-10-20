NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da basın günü yapıldı

TCG Anadolu, NATO'nun üst düzey teyakkuz faaliyeti 'Neptune Strike 2026' tatbikatına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizlerde güçlü, NATO'da etkin! NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti (Enhanced Vigilance Activity-eVA) Neptune Strike 2026/4 (NEST 26/4), 16-21 Ekim 2026 tarihleri arasında Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'nde icra ediliyor. Anadolu Deniz Görev Grubu'nun katıldığı faaliyetin Medya ve Seçkin Gözlemci Günü, 19 Ekim 2026 tarihinde Arnavutluk açıklarında, TCG Anadolu'da yerli ve yabancı basının iştirakiyle icra edildi. Görev grubunda; TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı, 3 adet TB-3 SİHA ve 1 Tabur Çıkarma Kuvveti yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı