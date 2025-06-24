NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin Savunma Sanayi Avrupa ile Entegre Olmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Rutte, Ankara'nın ittifak içinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, " Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinin Avrupa ile entegre hale getirilmesi gerektiğini belirten Rutte, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisiyle Avrupa ve NATO savunmasında önemli bir rol oynadığını bildirdi. Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.