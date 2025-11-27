Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya Avrupa için Tehdit Olmaya Devam Edecek

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edeceğini açıkladı. Savunma harcamalarının artırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini belirtti. Rutte, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Rutte, "O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
