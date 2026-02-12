Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğa girmesini destekleyeceğim

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa girmelerine destek vereceğini belirtti. Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO müttefiklerinin savunma yatırımlarını artırma kararları ile ilgili bilgiler alacağına dair açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa girmeye karar vermeleri halinde, bu girişim destekleyeceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gündemle ilgili değerlendirmede bulundu. Rutte, bugünkü toplantıda, 2025 Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması yönünde alınan kararlar doğrultusunda Ankara'da yapılacak bir sonraki zirvenin hazırlıklarının ele alınacağını kaydetti. Rutte, "Müttefiklerin bu kararları nasıl uyguladıkları ve ortak güvenlik yatırımlarımızı on milyarlarca dolar artırmak için her birinin nasıl katkı sağladığı konusunda bakanlardan bilgi almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verilen desteğin yüzde 99'unun NATO müttefiklerinden geldiğini belirten Rutte, "Toplantı, savunma yatırımlarımızı ve savunma sanayi taahhütlerimizi yerine getirerek, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirerek, Ukrayna'ya desteğimizi sürdürerek NATO'yu daha güçlü hale getirmekle ilgili" açıklamasında bulundu.

Rutte, Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa girip girmemesiyle ilgili, "Müttefiklere tavsiye vermek bana düşmez ama her müttefik diyaloğa açık ve Fransızların yaptığı gibi yapabilir. Biliyorum ki diğer müttefiklerle, bizimle, Avrupa müttefikleriyle yakından koordinasyon içindeler. Yaptıkları her şeyde tam bir şeffaflık var. Bu korkunç savaşı daha hızlı şekilde sona erdirecek her türlü girişimi teşvik ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
