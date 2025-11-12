Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den C130 Kazasında Hayatını Kaybeden Askerler için Başsağlığı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den C130 Kazasında Hayatını Kaybeden Askerler için Başsağlığı
Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı. Rutte, hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırdıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti. Rutte mesajında, "Hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
