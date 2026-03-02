NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a saldırılarını destekliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupa ülkeleri, ABD'nin İran'a saldırılarına gerekli tüm desteği sağlıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerikan basınına İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla ilgili NATO ve Avrupa ülkelerinin tutumu hakkında açıklamada bulundu. Rutte, öncelikle ABD'nin askeri kayıpları için başsağlığı dileklerini ileterek Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesi ve balistik füze programının ortadan kaldırılması ile ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Hafta sonu Avrupa'daki tüm liderlerle görüştüğünü ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını savunmak için bu liderlerin harekete geçtiğini vurgulayan Rutte, "Dün, NATO'nun üst düzey komutanlarıyla görüştüm. Avrupa, bu operasyonun devam edebilmesi için gereken her şeyi yapıyor ve gerekli tüm desteği sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tüm Avrupa ülkelerinin ABD'yi destekleme konusunda hemfikir olduğuna dikkat çeken Rutte, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Yani İran'da doğası gereği terörist olan, bölgeye kaos ihraç eden bir rejimle karşı karşıyayız ve bu yüzden herkes Başkan Trump'ın liderliğinde burada yapılanları destekliyor. Tahran'daki bu rejimin bölgede kaos yaratma ve Avrupa için tehdit oluşturma yeteneğini ortadan kaldırmak çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı