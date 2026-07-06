NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara Zirvesi mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda yeni yüzde 5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını görüşeceklerini bildirdi.

NATO'nun sanal medya hesabından Genel Sekreter Mark Rutte'nin Ankara Zirvesi'ne ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı. Rutte, Brüksel'de yer alan karargahtaki ofisinden yaptığı değerlendirmede, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor" dedi.

İki gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin 'büyük ölçüde sonuçlara odaklanacağını' belirten Rutte, "Geçen yıl Lahey'de çok şey yaptık ama şimdi orada verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Tüm ülkelerin yüzde 5'lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek. Savunma sanayilerinin daha fazla üretim yapması konusunda iyi gelişmeler var" diye konuştu.

Rutte, Ukrayna konusuna da değinerek, "Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ben de şimdi ayrılıyorum ve Ankara'da görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı