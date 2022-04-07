Stoltenberg, 'Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir.'

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NATO MÜTTEFİKLERİ, UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEK"

Stoltenberg şunları söyledi; "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz. Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor."

"SAVAŞ DEVAM ETTİKÇE UKRAYNA HALKI ZARAR GÖRECEK"

Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlayacağını belirten Stoltenberg, "Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Dünya