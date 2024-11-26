NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun

NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, işletmeleri savaş senaryosuna hazırlıklı olmaya çağırdı. Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir" dedi.

"TÜM ARAÇLAR SİLAH OLARAK KULLANILABİLİR"

Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi. "Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü." ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var." diye konuştu.

"İŞLETMELERİN SAVAŞ SENARYOSUNA HAZIRLIKLI OLMALARI GEREKİR"

Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin aldıkları ticari kararların ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir." değerlendirmesini yaptı.