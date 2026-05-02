NATO: ABD'nin asker çekme kararına ilişkin detayları anlamak için çalışıyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararının ayrıntılarını anlamak için ABD ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin aldığı karara dair yaptığı açıklamada, "ABD'nin Almanya'daki askeri varlıklarına ilişkin kararının detaylarını anlamak için ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın Avrupa'nın savunma politikalarına etkisine değinen Hart, "Bu düzenleme, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmesi ve ortak güvenliğimiz için daha büyük bir sorumluluk payı üstlenmesi gerektiğinin altını çiziyor" dedi.

Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma konusunda anlaştığını hatırlatan Hart, bu alanda halihazırda somut ilerlemeler gördüklerini kaydetti. Daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir Avrupa hedefine doğru geçişin sürdüğünü vurgulayan Hart, ittifakın caydırıcılık ve savunma yeteneklerini sağlama kapasitesine tam güven duyduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'daki yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin 6 ila 12 ay içerisinde ülkeden geri çekileceğini duyurmuştu.

