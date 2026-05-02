NATO: ABD'nin asker çekme kararına ilişkin detayları anlamak için çalışıyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararının ayrıntılarını anlamak için ABD ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin aldığı karara dair yaptığı açıklamada, "ABD'nin Almanya'daki askeri varlıklarına ilişkin kararının detaylarını anlamak için ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın Avrupa'nın savunma politikalarına etkisine değinen Hart, "Bu düzenleme, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmesi ve ortak güvenliğimiz için daha büyük bir sorumluluk payı üstlenmesi gerektiğinin altını çiziyor" dedi.

Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma konusunda anlaştığını hatırlatan Hart, bu alanda halihazırda somut ilerlemeler gördüklerini kaydetti. Daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir Avrupa hedefine doğru geçişin sürdüğünü vurgulayan Hart, ittifakın caydırıcılık ve savunma yeteneklerini sağlama kapasitesine tam güven duyduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'daki yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin 6 ila 12 ay içerisinde ülkeden geri çekileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu