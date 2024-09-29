Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedinin enkaz alanından çıkarıldığını bildirdi.

VÜCUDUNDA DOĞRUDAN YARALANMA BULUNMADI

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Nasrallah'ın vücudunda doğrudan yaralanma bulunmadığını aktardı. Ölüm nedeninin, 'patlamadan kaynaklanan künt travması' olabileceği kaydedildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ

Lübnan Hizbullahı'yla 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Lübnan Hizbullahı'nın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan Hizbullahı ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.