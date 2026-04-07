Nasa'nın Artemis Iı Mürettebatı, Ay'ın Dünya'ya En Uzak Mesafesine Ulaştı

NASA’nın Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay’ın Dünya’ya en uzak yüzeyinde altı saatlik geçiş yaptı. Bu geçişle insanlık tarihindeki en uzak mesafeye ulaşan astronotlar, Ay'a ilişkin önemli incelemeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Nasa'nın Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay'ın Dünya'ya en uzak yüzeyinde altı saatlik geçiş yaptı. Bu geçişle insanlık tarihindeki en uzak mesafeye ulaşan astronotlar, Ay'a ilişkin önemli incelemeler gerçekleştirdi.

Nasa'nın Artemis II görevindeki astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada'lı Jeremy Hansen, dün Ay'ın Dünya'ya en uzak yüzeyinde altı saat süren bir geçiş gerçekleştirdi. Önceki rekor, 1970'te Apollo 13 tarafından kırılmıştı.

Orion uzay aracıyla Dünya'dan yaklaşık 402 bin kilometre uzaklığa ulaşan ekip, insanlık tarihindeki en uzak mesafeye uçtu. Mürettebat, daha önce Dünya'dan gözlemlenemeyen Ay yüzeyindeki kraterler ve meteor çarpma ışıkları gibi nadir fenomenleri inceleme fırsatı buldu.

Geçiş sırasında astronotlar, "Dünya'nın Ay'ın ufku ile birlikte doğup batışını" fotoğrafladı. Ay, kendi ekseni etrafında dönerken uzak tarafı her zaman Dünya'dan gizli kaldığı için bu manzara yalnızca Artemis ve Apollo mürettebatınca gözlemlendi.

Nasa Johnson Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları, mürettebatın gözlemlerini eş zamanlı olarak kaydetti. Astronot Koch, "en unutulmaz anlardan birinin "Ay'ın uzak tarafından geri dönüp Dünya'yı görmek olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan canlı bağlantıyla astronotları tebrik etti.

Artemis programı, 2028'e kadar Ay'a insanlı inişleri tekrarlamayı ve uzun vadeli bir ABD Ay varlığı kurmayı hedefliyor. Program, ayrıca Mars'a yapılacak gelecekteki insanlı görevler için bir test alanı ve araştırma fırsatı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış

Caner Erkin’in ilk kitap hikayesi şaşırttı! Eşi zorla okutmuş