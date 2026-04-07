Nasa'nın Artemis Iı Mürettebatı, Ay'ın Dünya'ya En Uzak Mesafesine Ulaştı

(ANKARA) - Nasa'nın Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay'ın Dünya'ya en uzak yüzeyinde altı saatlik geçiş yaptı. Bu geçişle insanlık tarihindeki en uzak mesafeye ulaşan astronotlar, Ay'a ilişkin önemli incelemeler gerçekleştirdi.

Nasa'nın Artemis II görevindeki astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada'lı Jeremy Hansen, dün Ay'ın Dünya'ya en uzak yüzeyinde altı saat süren bir geçiş gerçekleştirdi. Önceki rekor, 1970'te Apollo 13 tarafından kırılmıştı.

Orion uzay aracıyla Dünya'dan yaklaşık 402 bin kilometre uzaklığa ulaşan ekip, insanlık tarihindeki en uzak mesafeye uçtu. Mürettebat, daha önce Dünya'dan gözlemlenemeyen Ay yüzeyindeki kraterler ve meteor çarpma ışıkları gibi nadir fenomenleri inceleme fırsatı buldu.

Geçiş sırasında astronotlar, "Dünya'nın Ay'ın ufku ile birlikte doğup batışını" fotoğrafladı. Ay, kendi ekseni etrafında dönerken uzak tarafı her zaman Dünya'dan gizli kaldığı için bu manzara yalnızca Artemis ve Apollo mürettebatınca gözlemlendi.

Nasa Johnson Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları, mürettebatın gözlemlerini eş zamanlı olarak kaydetti. Astronot Koch, "en unutulmaz anlardan birinin "Ay'ın uzak tarafından geri dönüp Dünya'yı görmek olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan canlı bağlantıyla astronotları tebrik etti.

Artemis programı, 2028'e kadar Ay'a insanlı inişleri tekrarlamayı ve uzun vadeli bir ABD Ay varlığı kurmayı hedefliyor. Program, ayrıca Mars'a yapılacak gelecekteki insanlı görevler için bir test alanı ve araştırma fırsatı sağlamayı amaçlıyor.

