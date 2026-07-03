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Nasa, Dünya'ya Düşme Riski Bulanan Swift Uzay Teleskobu'nu Kurtarmak İçin Robot Uzay Aracı Fırlattı

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NASA, yörüngesi alçalan Swift Uzay Gözlemevi'ni kurtarmak için robotik LINK uzay aracını fırlattı. Araç, teleskoba kenetlenerek onu yeniden güvenli yörüngeye taşıyacak.

(ANKARA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrendeki en güçlü patlamaları gözlemleyen ancak yörüngesi giderek alçaldığı için Dünya'ya düşme riskiyle karşı karşıya bulunan Swift Uzay Gözlemevi teleskobunu kurtarmak amacıyla robotik uzay aracı fırlattı. Görev kapsamında LINK adlı uzay aracı, üç robotik koluyla teleskoba kenetlenerek onu yeniden güvenli bir yörüngeye taşımaya çalışacak.

2004 yılında fırlatılan Swift Uzay Gözlemevi, gama ışını patlamaları gibi evrendeki en yüksek enerjili kozmik olayları incelemek üzere tasarlandı. Ancak NASA'ya göre son yıllarda Güneş'in artan aktivitesinin Dünya atmosferini genişletmesi nedeniyle teleskop atmosferik sürtünmeye maruz kaldı ve yörüngesi yaklaşık 600 kilometreden 360 kilometreye kadar geriledi. NASA, bu düşüşün devam etmesi halinde teleskobun gelecek aylarda atmosfere girerek, Dünya'ya düşme riski bulunduğunu değerlendiriyor.

Arizona merkezli Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen LINK uzay aracının önümüzdeki haftalarda Swift'e yaklaşarak üç robotik koluyla teleskobu kavraması planlanıyor. Ardından küçük iticilerini kullanarak teleskobu kademeli biçimde yeniden yaklaşık 600 kilometrelik daha güvenli bir yörüngeye çıkaracak. Görevin başarıya ulaşması halinde bu, uzaydaki bir bilim uydusunun robotik yöntemle kurtarıldığı ilk operasyon olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: ANKA
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