NASA'dan 54 yıl arayla Dünya paylaşımı

NASA, 1972'deki Apollo 17 görevi ile Artemis 2 görevi sırasında uzaydan çekilen iki Dünya fotoğrafını bir araya getirerek insanlığın uzay yolculuğundaki ilerleyişini vurguladı.

Nasa, 1972'deki Apollo 17 görevi ile önceki gün fırlatılan Artemis 2 görevi sırasında uzaydan çekilen iki Dünya fotoğrafını paylaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 54 yıl aradan sonra Ay'ın çevresine yönelik başlattığı insanlı yolculuk sürerken, sanal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kurumun sanal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, 1972 yılındaki Apollo 17 görevi sırasında çekilen Dünya fotoğrafı ile Artemis 2 mürettebatı tarafından dün çekilen Dünya karesi yan yana getirildi.

İnsanlığın uzay yolculuğundaki gelişimine değinilen paylaşımda, "Son 54 yılda çok yol kat ettik ama değişmeyen bir şey var: Evimiz uzaydan harika görünüyor! Soldaki görüntü 1972'de Apollo 17 mürettebatı, sağdaki ise dün Artemis 2 mürettebatı tarafından çekildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
