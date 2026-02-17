İtalya'da yangın: Tarihi tiyatro hasar gördü
İtalya'nın Napoli kentinde çıkan yangın, tarihi Sannazaro Tiyatrosu'na zarar verdi. Yangın nedeniyle tiyatronun çatısı çökerken, bölge sakinleri tahliye edildi.
İtalya basını, Napoli kentindeki Chiaia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısının çöktüğü ve yapıda hasar meydana geldiği kaydedildi.
