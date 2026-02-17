Haberler

İtalya'da yangın: Tarihi tiyatro hasar gördü

İtalya'da yangın: Tarihi tiyatro hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Napoli kentinde çıkan yangın, tarihi Sannazaro Tiyatrosu'na zarar verdi. Yangın nedeniyle tiyatronun çatısı çökerken, bölge sakinleri tahliye edildi.

İTALYA'nın Napoli kentinde çıkan yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda hasar meydana geldi.

İtalya basını, Napoli kentindeki Chiaia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısının çöktüğü ve yapıda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişi çekildi