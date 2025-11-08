Haberler

Nahçıvan'a 300 bin Sazan Balığı Yavrusu Hibesi

Nahçıvan'a 300 bin Sazan Balığı Yavrusu Hibesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nahçıvan'a hibe edilen 300 bin sazan balığı yavrusunu Haydar Aliyev Göleti'ne bırakma töreni düzenledi. Bu iş birliği ile su kaynaklarının biyolojik çeşitliliği artırılacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Nahçıvan'a hibe edilen 300 bin sazan balığı yavrusu, Haydar Aliyev Göleti'ne bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında, 300 bin sazan balığı yavrusu Nahçıvan'a hibe edildi. Sazan balığı yavruları, törenle Haydar Aliyev Göleti'ne bırakıldı. Törene her iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri ve yetkililer katıldı. Nahçıvan'daki su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve balık popülasyonunun güçlendirilmesinin hedeflendiği çalışmada; Türkiye ile Nahçıvan arasında çevre, ekoloji ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi alanlarında iş birliği devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 639.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.