Nahçıvan'a 300 bin Sazan Balığı Yavrusu Hibesi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Nahçıvan 'a hibe edilen 300 bin sazan balığı yavrusu, Haydar Aliyev Göleti'ne bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında, 300 bin sazan balığı yavrusu Nahçıvan'a hibe edildi. Sazan balığı yavruları, törenle Haydar Aliyev Göleti'ne bırakıldı. Törene her iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri ve yetkililer katıldı. Nahçıvan'daki su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve balık popülasyonunun güçlendirilmesinin hedeflendiği çalışmada; Türkiye ile Nahçıvan arasında çevre, ekoloji ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi alanlarında iş birliği devam edecek.