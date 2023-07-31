Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışlar sonucu sular altında kalan cadde ve sokaklar

Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir caddede güçlükle ilerleyen insanlar, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
YANGON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yoğun yağışlar, Myanmar'ın Yangon kentinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı.
Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir caddede güçlükleyürüyen bir kişi, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir caddede ilerleyen bir araba, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir caddede güçlükle ilerleyen arabalar ve insanlar, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)