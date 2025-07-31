Myanmar'da Olağanüstü Hal Kaldırıldı

Myanmar'da Olağanüstü Hal Kaldırıldı
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Myanmar'da askeri yönetim, 4,5 yıl süren olağanüstü halin kaldırıldığını açıkladı. Seçim öncesinde, ülkenin demokratik bir sisteme doğru ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

MYANMAR'da askeri yönetim 4,5 yıl süren olağanüstü halin kaldırıldığını duyurdu.

Myanmar'da askeri yönetim, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali (OHAL) sona erdirdi. Askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing liderliğinde düzenlenen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklama yapıldı. Askeri Yönetim Sözcüsü Zaw Min Tun, 2021'deki askeri darbe sonrası ilan edilen OHAL'i ülkenin 'demokratik bir sisteme ilerlemesi gerektiği' için kaldırdıklarını belirtti. Yıl sonunda düzenlenmesi planlanan seçimlere değinen Tun, "Ülkenin çok partili demokrasiye giden yolda seçimler yapabilmesi için olağanüstü hal bugün kaldırıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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