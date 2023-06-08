Myanmar'da askeri yönetim yanlısı şarkıcı suikasta uğradı

Myanmar'da suikasta uğrayan askeri yönetim yanlısı şarkıcı Lily Naing Kyaw, tedavi gördüğü Yangon'daki hastanede hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Kyaw'ın ölümü, ülkede büyük yankı uyandırırken, olay, askeri cuntayı destekleyen ünlüler arasında da tedirginliğe yol açtı.

Kyaw'ın ölümüne ilişkin, askeri yönetim karşıtı silahlı direniş grubu mensubu Kaung Zar Ni Hein ve Kyaw Thura adlı iki kişi gözaltına alındı.

Askeri yönetimden yapılan yazılı açıklamada, "suikast", "masum bir kadına insanlık dışı saldırı" şeklinde nitelendirilerek kınandı.

Gözaltına alınan kişilerden Kaung Zar Ni Hein'in annesi ve kuzeni de Yangon'daki evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Öte yandan, aralarında demokrasi yanlısı şarkı sözü yazarı Aung Naing San'ın da bulunduğu 7 kişi, Kyaw'ın cesedini gösteren sosyal medya gönderilerini beğendikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Askeri yönetime yakınlığıyla bilinen 58 yaşındaki Kyaw, aynı zamanda askeri yetkililere "muhbirlik" yapmakla suçlanıyordu.

Şarkıcı Kyaw'ın "suikastı" öncesinde, 26 Mayıs'ta ise askeri yönetim yanlısı grupların önde gelen isimlerinden Tint Lwin de Yangon'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Myanmar, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden biri konumunda. Myanmar, örgütün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında 173'üncü sırada yer alıyor.