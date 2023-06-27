Myanmar'da 446 milyon dolar değerindeki uyuşturucular yakıldı

Myanmar, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla ülke genelinde ele geçirilen ve değeri 446 milyon ABD dolarını aşan uyuşturucu maddelerini imha etti. Yangon, Mandalay ve Taunggyi'de yakılan uyuşturucular arasında eroin, afyon, uyarıcı tabletler, metamfetamin, esrar, ketamin ve ecstasy de bulunuyor.

Myanmar, Pazartesi günü Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla, ülke genelinde ele geçirilen ve değeri 446 milyon ABD dolarını aşan uyuşturucu maddeleri imha etti.

Myanmar polisinin açıklamasında, ele geçirilen yasadışı uyuşturucu ve öncü kimyasalların Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın üç büyük şehri Yangon, Mandalay ve Taunggyi'de törenle yakıldığı belirtildi.

Myanmarlı yetkililer Yangon'da yaklaşık 208 milyon dolar değerinde 36 çeşit uyuşturucu maddeyi, Mandalay'da değeri 69 milyon doların üzerinde 34 çeşit uyuşturucu maddeyi ve Taunggyi'de değeri yaklaşık 170 milyon doların üzerinde 75 çeşit uyuşturucu maddeyi imha etti.

Geçen yıl bu üç şehirde değeri 642 milyon doların üzerinde olan uyuşturucu ve öncü kimyasal maddeler yakılmıştı.

İmha edilen uyuşturucular arasında eroin, afyon, uyarıcı tabletler, metamfetamin, esrar, ketamin ve ecstasy de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut, Uyuşturucu Bağımlılığı Kontrolü Merkez Komitesi (CCDAC) Başkanı sıfatıyla yayımladığı mesajda, Myanmar'ın ülkenin kalkınma çabalarını engelleyen uyuşturucu sorununu çözmek üzere dengeli bir yaklaşımla tutarlı tedbirler aldığını söyledi.

Soe Htut, Myanmar'da haşhaş ekimi, üretimi ve sentetik uyuşturuculara yönelik talep sorununu ele almak amacıyla CCDAC'ın ilgili görevlerini yerine getirmek üzere çalışma grupları oluşturduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)