Müzakerelerden çekilme tehdidini sık sık dile getiren Ukrayna'ya Rusya'dan tepki: Her gün tutum değiştiriyorlar

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kalırken günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Ukrayna'nın müzakere sürecinden çekilme planları soruldu.

"TUTUM DEĞİŞTİRİYORLAR"

Sputnik'in haberine göre, İki ülke arasında yürütülen müzakerelere değinen Peskov, "Önceden olduğu gibi, müzakere rotasında herhangi bir dinamikten söz etmek pek mümkün değil, daha çok aksi yönde şeyler oluyor. Ukrayna tarafının tutarsızlığı da bizim tarafımızdan çeşitli düzeylerde birçok kez tespit edildi. Her gün tutum değiştiriyorlar, Kiev'den bu tür (müzakere sürecinden çekilmeyle ilgili) açıklamalar giderek fazla duyuluyor. Bunları tespit ediyoruz" yanıtını verdi.

Kremlin'in Ukraynalı müzakerecilerin tutarsız tavrına olumsuz baktığını kaydeden Peskov, bunun müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair güven aşılamadığını belirtti.

"ÇELİK FABRİKASINA TAARUZ EDİLMEDİ"

Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasında taarruz gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, o bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Azovstal'deki taarruzu durdurma emrinin bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini ifade eden Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taarruz yok. Militanların ateş mevzilerine geçme girişimleriyle bağlantılı olarak durumda tırmanmalar görüyoruz. Bu girişimler, son derece hızlı bir şekilde bastırılıyor."

"9 MAYIS İDDİALARI SAÇMALIK"

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nde savaş ve seferberlik ilan edeceğine yönelik iddialara da yanıt veren Peskov, Batı basınında yer alan iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.

"Rusya'ya yaptırımlar yoluyla zarar vermeye çalışan ülkelerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağını" söyleyen Peskov, "Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların yaptırımlar nedeniyle ödeyeceği bedelin her gün artacağını" ifade etti.

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