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Muson selleri Hindistan ve Nepal'i vurdu, can kaybı 83'e ulaştı

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Muson selleri Hindistan ve Nepal'i vurdu, can kaybı 83'e ulaştı
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Hindistan ile Nepal'de muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 83 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş'te en az 62 kişi yaşamını yitirirken Nepal'de can kaybı 21'e yükseldi; eyalette 46 kişi yaralandı, binden fazla ev ağır hasar gördü.

HİNDİSTAN ile Nepal'de muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 83 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle en az 62 kişi yaşamını yitirdi, komşu ülke Nepal'de ise can kaybı 21'e yükseldi. Uttar Pradeş eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, üç gündür aralıksız süren aşırı yağışların birçok bölgeyi sular altında bıraktığı, 46 kişinin yaralandığı ve binden fazla evin ağır hasar gördüğü bildirildi. Başkent Lucknow başta olmak üzere eyaletin birçok noktasında okullarda eğitime ara verilirken; arama-kurtarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları botlarla güvenli bölgelere tahliye etti. Yetkililer, halkı su birikintilerinden, debisi yükselen akarsulardan ve taşkın kanallarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Bölgesel Meteoroloji Merkezi uzmanlarından Atul Kumar Singh, Bengal Körfezi üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisini yitirmesiyle yağışların bugünden itibaren hafifleyeceğini, ancak eyaletin doğu ve batı kesimlerinde yerel yağışların sürebileceğini aktardı. Yağışların etkilediği doğudaki Odişa eyaletinde ise tedbir amacıyla 75 binden fazla kişi tahliye edildi.

Aynı hava dalgasının vurduğu komşu ülke Nepal'de de tablo ağırlaşıyor. Nepal Afet Yönetim Kurumu, perşembe gününden itibaren etkili olan sel ve toprak kaymalarında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin kaybolduğunu ve 194 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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