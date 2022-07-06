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Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler, aileleri haberi alınca okula koştu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'nin Birmingham'daki kentindeki Hollyfield İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören iki Müslüman öğrenciye domuz eti yedirilmesi, velilerin tepkisini çekti. Çocukların annesi, okula giderek yönetimle tartıştı. Olayın basına intikal etmesinin ardından okul yönetimi özür dilemek zorunda kaldı.

Birmingham'daki Hollyfield İlköğretim Okulu'nun öğle yemeğinde servis edilen domuz etinin, aileleri tarafından okul yönetimine haber verilmesine rağmen iki Müslüman öğrenciye yedirilmesi, büyük tepki çekti.

EVE GİDİNCE SÖYLEDİLER

Öğrencilerden Rayhaan ve Sufiyaan kardeşler, domuz etini yemelerinin ardından eve gittiklerinde durumu anneleri Mussrat Bibi'ye anlattı. Öfkeli annesi ise çocuklarına yapılan saygısızlığa karşı hesap sormak için okulun yolunu tuttu.

OKUL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

İki kardeşe yönelik yapılan skandal hatanın dünya basınına taşınmasının ardından okul yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı. Okul yönetimi, yapılan hatayı kabul ederek özür diledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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