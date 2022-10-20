Musk'tan 'En iyisi Türk İHA'ları, sen de üretecek misin?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından "1. Dron Savaşı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu tweet'in altında bir kullanıcı, "Türk dronları en iyisi diyorlar, Tesla da dron üretecek mi?" diyerek Musk'a soru yöneltti. Musk gelen soruya, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" yanıtını verdi.

Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı dronları arasında gösteriliyor.

PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Dünya gündemi savaşları ve savaşların gidişatını etkileyen İHA'ları konuşurken açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "1. Dron Savaşı" notunu yazdı.

"SİLAH YAPMALI MIYIM? HAYIR"

Bu paylaşımın altına bir kullanıcı ise Musk'a, "Türk dronları en iyisi diyorlar, Tesla da dron üretecek mi?" diyerek bir soru yöneltti. Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." yanıtını verdi.