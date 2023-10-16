Muş'ta Yasak Malzeme ile Balık Tutma Girişimine İşlem

Muş'un Korkut ve Hasköy ilçelerinde yasak malzeme ile balık tutmaya çalışan 3 şahsa işlem yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra koruma altındaki sazlıklarda da denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Hasköy ilçesi İron Sazlıkları ile Korkut ilçesi Sazlıkbaşı köyü sınırları içerisinde yer alan Sazlıkbaşı Tabiat Parkı'nı kontrol ederek, buralarda yasak malzeme (tıtıvırı) ile balık tutmaya çalışan 3 şahıs hakkında işlem yaptı. - MUŞ