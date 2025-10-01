Münih'te Patlama: Bir Otobüs Alev Alev Yandı, Bir Ceset Bulundu

ALMANYA'nın Münih kentindeki Lerchenauer Strasse'de patlama meydana geldiği bildirildi.

Almanya'nın Münih kentinde işlek caddelerden biri olan Lerchenauer Strasse'de patlama meydana geldi. Olayın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yetkililer, olay yerinde tamamen yanmış bir otobüs ile bir erkek cesedi bulunduğunu kaydetti.

Münih polisi, patlamanın ardından halka yönelik bir tehlike bulunmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.