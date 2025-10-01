Haberler

Münih'te Patlama: Bir Otobüs Alev Alev Yandı, Bir Ceset Bulundu

Münih'te Patlama: Bir Otobüs Alev Alev Yandı, Bir Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Münih kentinde Lerchenauer Strasse'de meydana gelen patlamada, tamamen yanmış bir otobüs ile bir erkek cesedi bulundu. Polis, olayın ardından halk için bir tehlike olmadığını belirtti.

ALMANYA'nın Münih kentindeki Lerchenauer Strasse'de patlama meydana geldiği bildirildi.

Almanya'nın Münih kentinde işlek caddelerden biri olan Lerchenauer Strasse'de patlama meydana geldi. Olayın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yetkililer, olay yerinde tamamen yanmış bir otobüs ile bir erkek cesedi bulunduğunu kaydetti.

Münih polisi, patlamanın ardından halka yönelik bir tehlike bulunmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.