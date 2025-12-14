Bavyera'da Noel Pazarına Saldırı Planladığından Şüphelenilen 5 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Bavyera polisi, Noel pazarına araçla saldırı planladıkları öne sürülen Arap kökenli beş kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 22, 28 ve 30 yaşlarında üç Faslı, 56 yaşında bir Mısırlı ve bir Suriyeli bulunuyor. Yetkililer, şüphelilerin Münih'teki soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu açıkladı.

Mısırlı zanlının, üç Faslıyı saldırıyı gerçekleştirmeleri için azmettirdiği ve planı Dingolfing-Landau bölgesindeki bir camide duyurduğu belirtildi.

Şüpheliler, Bavyera Özel Kuvvetler (SEK) birimi tarafından Suben sınır kapısı yakınlarında yakalandı.

Münih Başsavcılığı, Mısırlı zanlıya "öldürmeye teşebbüs", üç Faslı zanlılara ise "öldürmeye teşebbüse hazırlık" suçlaması yöneltildiğini duyurdu. Dört zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgisi henüz net olarak ortaya konulamayan Suriyeli zanlı tedbir amaçlı gözaltında tutuluyor.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Şüphelilerin kısa sürede gözaltına alınması, potansiyel bir İslamcı saldırının önlenmesini sağladı. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.