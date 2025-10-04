Münih Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

MÜNİH Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

Almanya'nın Münih kentindeki havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesi nedeniyle dün akşam geçici olarak durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı belirtildi. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, seyahat edecek kişilerin havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumu için hava yolu şirketlerinin internet sitelerini kontrol etmeleri istendi.