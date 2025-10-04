Haberler

Münih Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Münih Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlar, durumun kontrol altına alınmasının ardından yeniden başladı. Yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

MÜNİH Havalimanı'nda insansız hava araçları nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

Almanya'nın Münih kentindeki havalimanı çevresinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesi nedeniyle dün akşam geçici olarak durdurulan uçuşlara yeniden başlandığı belirtildi. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, seyahat edecek kişilerin havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumu için hava yolu şirketlerinin internet sitelerini kontrol etmeleri istendi.

