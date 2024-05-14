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Mumbai'de Dev Reklam Panosu Yıkıldı: 8 Ölü, 60 Yaralı

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Hindistan'ın Mumbai kentinde dev bir reklam panosunun ani bir fırtınayla yıkılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. Panonun altında kalan yaklaşık 30 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde dev bir reklam panosunun ani bir fırtınayla yıkılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

70 metreye 50 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen pano, kentin finans merkezi olan bir bölgesinde evlerin ve bir benzin istasyonunun üzerine düştü.

Halen panonun altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 30 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağmur ve toz fırtınasının etkisi altındaki kentte hava muhalefeti nedeniyle elektrik kesintileri ve ulaşımda aksamalar da yaşanıyor.

Kentin doğusundaki Ghatkopar bölgesinde meydana gelen olayın öncesine ait görüntülerde panonun ciddi şekilde sallandığı ve ardından yıkıldığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri ağır metal direkleri keserek panonun altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Yerel yetkililer olayla ilgili olarak üst düzey soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine 500'er bin rupi (yaklaşık 200 bin Türk lirası) tazminat verileceği duyuruldu.

Kötü hava koşulları nedeniyle kentin uluslararası havalimanındaki uçuşlar da kısa süreli olarak durduruldu.

Mumbai, Hindistan'da genellikle Haziran-Eylül ayları arasında yaşanan Muson sezonunda aşırı yağış ve sellerden en çok etkilenen kentlerden biri.

BBC

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