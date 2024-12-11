Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi
Suriye'de Baas rejimini deviren muhaliflerin yıllardır gördükleri zulüm karşısında öfkeleri dinmiyor. Beşar Esad'ın babası eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın mezarına giden muhalifler, mezarı ateşe verdi.
Suriye'de Baas rejimini deviren silahlı muhalifler, ülke genelinde hakimiyet sağladı. Başkent Şam'ı da muhaliflerin eline bırakmak zorunda kalan devrik lider Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
MUHALİFLERİN ÖFKESİ DİNMİYOR
Silahlı muhalifler ülkede yönetimi ele geçirse de öfkeleri henüz dinmedi. Yıllarca Baas rejiminin baskı, zulüm ve hukuksuz uygulamalarına maruz kalan muhalifler, devrik rejimin sembol isimlerini hedef alıyor.
HAFIZ ESAD'IN MEZARINI ATEŞE VERDİLER
Muhalifler son olarak ülkenin eski devlet başkanı, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarına gitti. Mezarlığı tamamen ateşe veren muhalifler o anları kayda aldı.