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Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

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Suriye'de rejimi deviren silahlı muhalifler, Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını bastı. Muhalifler mezarı ezip yıktı.

Suriye'de Baas rejiminin ömrü 61 yıl oldu. Silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından rejim devrildi. Beşar Esad, ailesinden birkaç kişiyi de yanına alıp gizlice Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

HAFIZ ESAD'IN MEZARINI YIKTILAR

Ülke genelinde hakimiyet kuran silahlı muhalifler, kritik kurumları ve simge yerleri de ele geçirdi. Muhalifler, Lazkiye'de yer alan, Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın mezarına gitti. Mezarın üzerine çıkıp ezen kalabalık, daha sonra yıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSer_hat:

Müslüman adam mezara zarar vermez.

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Haber YorumlarıVedat Tokgöz:

Müslüman adam, yerden yüksek türbeleştirilmiş ne kadar mezar varsa kimin mezarı olursa olsun yerle bir eder. Hz. Ali Peygamber'in emriyle Taif'in fethinde yerden yüksek anıt ne kadar mezar varsa, Lat'ın türbesi başta hepsini baltayla yıkıp yerle bir etti. İnsanlar ölülere tapınmaktan vaz geçsin diye.

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Haber Yorumlarıosman baglar:

yalnıs yapmışlar İslam bunu emretmez

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Ölüden şeytan bile elini çekermis çünkü amel defter kapanır... inşallah gelen gideni aratmaz bunlar için

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Hırsızlar bunu görüp ibret almali

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Haber YorumlarıM. B.:

Uygundur devam

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Haber YorumlarıMert Ali null:

Doğru bir kafada değil bunlar mezara zarar vermek nedir?Allah sonlarını hayır etsin.

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Haber YorumlarıSeydo:

Suriyelilere sahip çıkanlar iyi izlesin. Aramızda kimler yaşıyor

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Haber YorumlarıAhmet Ayaz:

Kiminiz bu kadar olmamalı tamam biz bunları sevmiyoruz bunlar zalimlerdir peygamber efendimizi biraz örnek alın

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