Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan kritik şehirleri bir bir ele geçirdi.

61 YILLIK REJİME SON VERDİLER

Dün gece saatlerinde başkent Şam'a girerek kontrolü büyük ölçüde sağlayan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

DEVLET TELEVİZYONU BİNASINI BASTILAR

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeyi terk ederken, silahlı gruplar Şam'daki devlet televizyonu binasını bastı.

"ESAD'I DEVİRDİK, ŞAM ÖZGÜRLEŞTİ"

Kameraların karşısına geçen çok sayıda muhalif "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullandı.