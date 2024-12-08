Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi. Kameraların karşısına geçen silahlı bir grup muhalif "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullandı.
27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan kritik şehirleri bir bir ele geçirdi.
61 YILLIK REJİME SON VERDİLER
Dün gece saatlerinde başkent Şam'a girerek kontrolü büyük ölçüde sağlayan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.
DEVLET TELEVİZYONU BİNASINI BASTILAR
Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeyi terk ederken, silahlı gruplar Şam'daki devlet televizyonu binasını bastı.
"ESAD'I DEVİRDİK, ŞAM ÖZGÜRLEŞTİ"
Kameraların karşısına geçen çok sayıda muhalif "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullandı.