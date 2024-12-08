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Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

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Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi. Kameraların karşısına geçen silahlı bir grup muhalif "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullandı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar herhangi bir dirençle karşılaşmadan kritik şehirleri bir bir ele geçirdi.

61 YILLIK REJİME SON VERDİLER

Dün gece saatlerinde başkent Şam'a girerek kontrolü büyük ölçüde sağlayan muhalifler, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

DEVLET TELEVİZYONU BİNASINI BASTILAR

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeyi terk ederken, silahlı gruplar Şam'daki devlet televizyonu binasını bastı.

"ESAD'I DEVİRDİK, ŞAM ÖZGÜRLEŞTİ"

Kameraların karşısına geçen çok sayıda muhalif "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullandı.

Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKuscubasi:

Irak'ın saddamı aradığı gibi yarın bigün aranayın sizde esadı

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Abd artık Suriye'yi terk edebilirsin sakın ha yeni bir fitne çıkarma Türkiye adım attığını biliyor

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Biz maalesef ne sarı çeketli fransızlar gibi olabiliyoruz ne de almanyalı ve ingiliz çiftçiler gibi elbette özgür suriye ordusu gibi halkını esir ve tutsak etmiş bir hükümetimiz olsa tek taş alıp fırlatamayız çünkü biz dizi izleyicisiyiz ve hayır asker, savaşçı filan değiliz, bizim ajanlarımız ancak dizi ve filmlerde mücadeleler anlatır ama ülkenin gerçek hali hep fakirdir, bekarlar elini yıkayacak sabun bile bulamazken hiç bir yaraya derman çare olmadan maaş alanlar o işsizlerin yerine evlenir.

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Darısı Türkiyenin başındakine inşallah, haberleri birgün böyle sabah duyarız

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

1 hafta da böyle bisey olmasi garip taşla sopayla bile 1 ay zorlarlar. İşın içinde bir iş var. Sanki tüm ülkeler anlasmış gibi batı olsun doğu olsun

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