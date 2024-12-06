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Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

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Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı

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Suriye'de silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak tanımlanan Humus'u da ele geçirdi. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Esad karşıtları, Şam'ın 100 km güneyinde bulunan Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar bölgede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerleyişini sürdürüyor.

HUMUS'U DA ELE GEÇİRDİLER

Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'yı da ele geçiren muhalifler bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

DEVRİM BAYRAĞIYLA GEÇİT TÖRENİ

Humus'ta da çatışmaya girmeden kritik noktaları ele geçiren silahlı gruplar Şam'ın 100 km güneyinde bulunan Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı.

İÇ SAVAŞIN BAŞINDA KULLANILMIŞTI

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, 3 yıldızlı bu bayrağı kullanmıştı.

Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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