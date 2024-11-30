Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor

Savaşın etkileri günden güne büyüyor
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı

Muhalif gruplar Halep'i böyle ele geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de ilerleyişini sürdüren Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirdi. Muhalif grupların Halep'e girme anı kameraya yansıdı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusu ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rejim karşıtı muhalifler, Esad'la savaşlarında dünden bu yana önemli kazanımlar elde etti. Silahlı muhalifler, Esad'ın iki önemli kalesi olan Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN HALEP'E GİRİŞ ANI KAMERADA

Ağır kayıplar verdiklerini belirten Suriye ordusu Halep'ten çekilirken, çarpıcı görüntüler kaydedildi. Muhalif grupların Halep'e giriş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir binanın çatısından çekilen görüntülerde çok sayıda silahlı muhalifin Halep'in içine doğru ilerlediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Muhalif gruplar Halep'i böyle ele geçirdi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
img

Belediye personeli, bir an bile düşünmeden buz gibi suya girdi
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
img

TRT World Forum'da protestoda bulunan 9 kişiye gözaltı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Çırak:

admin yada yönetici gaberlerin arqsındaki reklamlar nedir böpe porno reklamlarıdami aliyosunuz kac zamandir burdan haberleri takip ediyorum ayiptır yakışmiyo bu tip reklamlar size

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.