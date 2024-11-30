Muhalif gruplar Halep'i böyle ele geçirdi

Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusu ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Rejim karşıtı muhalifler, Esad'la savaşlarında dünden bu yana önemli kazanımlar elde etti. Silahlı muhalifler, Esad'ın iki önemli kalesi olan Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN HALEP'E GİRİŞ ANI KAMERADA

Ağır kayıplar verdiklerini belirten Suriye ordusu Halep'ten çekilirken, çarpıcı görüntüler kaydedildi. Muhalif grupların Halep'e giriş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir binanın çatısından çekilen görüntülerde çok sayıda silahlı muhalifin Halep'in içine doğru ilerlediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.