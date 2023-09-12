Muğla'da Sahilde Mahsur Kalan 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG AME); AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Karaköy mevkiindeki sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG AME); AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. Karaköy civarında mahsur kalan 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 14 kişilik düzensiz göçmen grubu bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA