Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çayboyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.