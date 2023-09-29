Muğla'da Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısı ile 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu program düzenlendi. Programda Kur'an tilaveti, sinevizyon gösterimi, mehteran gösterisi ve ilahi okumaları yer aldı.

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısı ile "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu program Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlendi.

İstiklal Marşı ile başlayan program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane Mescidi İmam Hatibi Hafız Burak Şekercioğlu'nun okumuş olduğu Kur'an tilaveti ile devam etti. 2023 yılı Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin mehteran gösterisi hafızlık öğrencilerin okuduğu hadisi şerifler ve Naat-ı şerifler, Kırkbirevler Camiii İmam Hatibi Yadigar Ceylan'ın okuduğu ilahi ve kaside ile program yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, açılış konuşmasında Mevlid-i Nebi haftasının "Peygamberimiz İman ve İstikamet" konusuyla icra edildiğini ve bu haftayı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz ise yaptığı konuşmada Peygamberimiz İman ve İstikamet konusuna değindi. Peygamberimizin hayatından örnekler veren Doymaz, iman etmenin istikamet üzere olmak olduğunu ve müminin Kur'an ve Sünnet ekseninde hayatını yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Peygamberimiz ve sahabe arasındaki hatıralardan da bahseden Doymaz Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak peygamberin hayatının yayın kuruluşlarıyla tüm vatandaşlara aktarıldığını belirtti. Doymaz'ın konuşmasının ardından Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman tarafından kendisine buket takdim edildi. Program protokolün toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Programa Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, İlçe Müftüleri, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri din görevlileri katıldı. - MUĞLA