Odessa'dan peş peşe ayrıldılar! Tonlarca kilo tahıl taşıyan gemiler 3 ayrı ülkeye gidecek
Şubat ayında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşının uzaması dünya genelinde bir gıda krizi riski doğurdu. Türkiye'nin yoğun çabaları sayesinde iki ülke arasında "gıda" çerçevesinde ilk anlaşma sağlanırken, geçtiğimiz günlerde 27 bin ton tahıl taşıyan "Razoni" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İrlanda, İngiltere ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na mısır taşıyan 3 geminin, Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Çarşamba günü, Odessa Limanı'ndan ayrılan ve 27 bin ton tahıl taşıyan ilk gemi İstanbul Boğazı'na demir attı. Burada yetkililer tarafından incelenen gemi, daha sonra bir sonraki durağı olan Lübnan'a doğru yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Odessa Limanı'ndan 3 tahıl gemisi daha ayrıldı. Tonlarca kilo tahıl taşıyan gemilerin İstanbul'da yine denetleneceği belirtilirken konu hakkında şu ifadelere yer verildi:
" Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor"
Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadeleri kullanıldı.Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan geçtiğimiz günlerde ayrılan Razoni isimli gemi, Çarşamba günü İstanbul'a ulaştı. Burada yapılan denetimler sonrası 27 bin ton tahıl yüküyle yola çıkan geminin bir sonraki adresi Lübnan'ın Beyrut Liman'ı olacak.