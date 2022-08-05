Odessa'dan peş peşe ayrıldılar! Tonlarca kilo tahıl taşıyan gemiler 3 ayrı ülkeye gidecek

Çarşamba günü, Odessa Limanı'ndan ayrılan ve 27 bin ton tahıl taşıyan ilk gemi İstanbul Boğazı'na demir attı. Burada yetkililer tarafından incelenen gemi, daha sonra bir sonraki durağı olan Lübnan'a doğru yola çıktı.

3 GEMİ DAHA LİMANDAN AYRILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Odessa Limanı'ndan 3 tahıl gemisi daha ayrıldı. Tonlarca kilo tahıl taşıyan gemilerin İstanbul'da yine denetleneceği belirtilirken konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

" Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor"

12 BİN TON MISIR TAŞIYAN GEMİ KARASU'YA DEMİR ATACAK

Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

İLK GEMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ DEMİR ALDI