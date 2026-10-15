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MSB, Kosova'da özel gereksinimli bireye akülü tekerlekli sandalye verildiğini duyurdu

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MSB, Kosova'da özel gereksinimli bireye akülü tekerlekli sandalye verildiğini duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan özel gereksinimli bireye akülü tekerlekli sandalye teslim edildiğini bildirdi. Sandalye, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nca 39 yaşındaki özel gereksinimli Kosovalı Türk'e teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan özel gereksinimli bireye akülü tekerlekli sandalye teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kosova'da gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız tarafından, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Prizren'de yaşayan 39 yaşındaki özel gereksinimli Kosovalı Türk kardeşimize akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Türk askeri, her zaman olduğu gibi bugün de Kosova halkının yanında olmaya, gönüllere dokunmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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