Katar'da Askeri Helikopter Kazası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da eğitim faaliyetleri sırasında bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşerek kaza-kırıma uğradığını açıkladı. Kazada ikisi ASELSAN, biri de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu denize düştü.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla helikopter enkazına ve hayatını kaybeden personelin cesetlerine ulaşıldı.

Kazada, dört Katar askeri personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN'da görevli iki teknisyen olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın paylaştığı taziye mesajına göre, kazada Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can hayatını kaybetti.

Kazanın kesin nedeninin, Katar makamlarının yürüteceği incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında imzalanan savunma anlaşması kapsamında Türkiye'nin Katar'da bir askeri üssü bulunuyor.

Başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabında yaptığı paylaşımda "Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.