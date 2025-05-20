MSB Heyeti Suriye'de Askeri İş Birliği Görüşmesi Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile beraberindeki askeri heyet, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile beraberindeki askeri heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.