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Girne açıklarında batan gemi için arama kurtarma sürüyor

Girne açıklarında batan gemi için arama kurtarma sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu da TCG Alemdar gemimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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