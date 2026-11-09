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MSB, Deniz Kuvvetleri ve Tersaneler heyetinin Port Sudan ziyaretini duyurdu

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MSB, Deniz Kuvvetleri ve Tersaneler heyetinin Port Sudan ziyaretini duyurdu
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MSB, Deniz Kuvvetleri ve Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetinin Sudan'a ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Heyet, Port Sudan Deniz Üssü'ndeki onarım atölyeleri ile çekek yerini inceledi ve Sudan Deniz Kuvvetleri'nin gemi inşa kabiliyetini artırmak için temaslarda bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetinin Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mili Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Tersaneler Genel Müdürlüğü heyeti, Port Sudan Deniz Üssü'nde yer alan onarım atölyeleri ile çekek yerini incelemek ve Sudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemi inşa imkan ve kabiliyetini artırmak maksadıyla Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Port Sudan Deniz Üssü'nü yerinde inceleyen heyet, Sudan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahjoup Bushra Ahmed Rahman'a da bir makam ziyareti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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