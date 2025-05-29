Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Meerut kentinde Lisari Gate bölgesindeki ıssız bir sokakta, burkasıyla yürüyen bir kadına zorla sarılıp öpen 25 yaşındaki adam güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

Olay 20 Mayıs'ta meydana geldi. Kadın sokakta tek başına yürürken, Mohd Suhail adlı kişi plakasız motosikletiyle yaklaşarak kadını öptü ve olay yerinden kaçtı. Times of India'nın haberine göre, kadının kaçan sanığa küfürler savurduğu duyuldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yaygın olarak paylaşılınca büyük tepki topladı ve bölgedeki kadın güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

Meerut polisi olaydan haberdar olduktan sonra hızla harekete geçti. Suhail kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı ve eylemlerinden dolayı özür diledi. Meerut Emniyet Müdürü Vipin Tada, suç duyurusunda bulunulduğunu ve Suhail'in cezaevine gönderileceğini açıkladı.

Haberlere göre Suhail, Ahmednagar'dan geliyordu. Sosyal medyada ortaya çıkan videoda, kulaklarını tutmuş, zar zor yürüyebilen halde "Hata yaptım, bir daha olmayacak. Lütfen beni bağışlayın" derken görülüyor. Şehir sulh mahkemesine çıkarılan Suhail, adli tutukluluğa gönderildi.