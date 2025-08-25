Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yapan Uçakta İnceleme Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Havalimanı'ndan Cidde'ye gitmek üzere kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının motor arızası nedeniyle dönüş yaparak acil iniş gerçekleştirmesi sonrası, teknik ekip tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yolcular başka bir uçakla Cidde'ye gönderilecek.

1) MOTORU ARIZALANINCA ACİL İNİŞ YAPAN UÇAKTA KAPSAMLI İNCELEME

TRABZON-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle geri dönüp acil iniş yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında teknik ekip tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, tahliye edilip otellere yerleştirilen yolcular ise farklı uçakla Cidde'ye gönderilecek.

Trabzon Havalimanı'ndan dün saat 19.40'ta 169 yolcu ve mürettebatla Sudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının motorlarından birinde havalandıktan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, kalkıştan 8 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular, otobüslerle havalimanından alınarak, otellere yerleştirildi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Acil iniş yapan yolcu uçağında, teknik ekip tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Arızanın onarımı için çalışmalar sürerken, apronda park pozisyonuna alınan uçaktan tahliye edilip otellere yerleştirilen yolcuların ise farklı uçakla Cidde'ye gönderileceği öğrenildi.

AYNI HAVA YOLUNA AİT AYNI TİP UÇAK 2 KEZ ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan, aynı hava yoluna ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı 2 yıl önce Trabzon-Cidde seferi sırasında tek motorunda alev uzaması meydana gelince, Giresun semalarından geri dönerek aynı havalimanına 2 kez acil acil iniş yapmış, 130 yolcusu da tahliye edilmişti. Uçak, onarımının tamamlanası sonrası Trabzon Havalimanı'ndan ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koç Holding düğmeye bastı! 2 efsane model geri dönüyor

Hayranlarına müjde! 2 efsane model geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.